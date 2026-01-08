Sofyan Amrabat présent face au Cameroun ? Walid Regragui tranche

Walid Regragui, a confirmé que Sofyan Amrabat ne s’est toujours pas remis à 100% de sa blessure et que sa participation au quart de finale de la CAN 2025 face au Cameroun n’a pas encore été tranchée.

S’exprimant ce jeudi en conférence de presse, le sélectionneur national a rappelé que l’international marocain a contracté cette blessure avec le Real Betis en Europa Ligue. «Je n’ai pas encore décidé s’il débutera la rencontre ou s’il entrera pendant le match. Pour l’instant, nous essayons de le préparer au mieux, mais il ne s’est pas encore complètement rétabli», a révélé Regragui.

Rappelons que les Lions de l’Atlas affronteront les Lions indomptables, ce vendredi, au stade Moulay Abdellah de Rabat, en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, à partir de 20 heures.

N.M.