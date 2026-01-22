Achraf Hakimi incertain contre Auxerre ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Achraf Hakimi, absent lors de la séance d’entrainement du PSG mercredi, ne devrait pas disputer le match programmé ce vendredi en 19e journée de Ligue 1.

Le latéral droit du club parisien fera l’objet d’une série d’examens médicaux afin d’évaluer son état physique après sa participation avec les Lions de l’Atlas à la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, rapportent des médias français.

L’entraineur Luis Enrique peut compter sur Hakimi la semaine prochaine à l’occasion de la réception de Newcastle, un match décisif pour valider la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ajoute-t-on.

Battus par le Sporting Lisbonne (2-1), les Parisiens peuvent sortir du top 8 et voient planer un scénario catastrophe en Ligue des champions, malgré une phase de ligue jusque-là bien maîtrisée.

Il s’agit de la deuxième défaite subie par le club de la capitale en C1 cette saison, qui arrive à une journée de la fin de cette première phase, puisqu’il avait l’occasion de décrocher une qualification directe pour les huitièmes de finale.