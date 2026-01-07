Sofyan Amrabat prêt pour le choc face au Cameroun ?

A la Une

Le staff médical de la sélection nationale s’active pour préparer Sofyan Amrabat pour le choc face au Cameroun, prévu vendredi, en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Amrabat a manqué la séance d’entraînement de mardi, tout comme Nayef Aguerd, Abdessamad Ezzalzouli et Achraf Hakimi, afin d’éviter toute surcharge avant leur reprise programmée ce mercredi au Complexe Mohammed VI de Maâmora.

Le milieu marocain avait déjà raté les matchs contre la Zambie et la Tanzanie, en raison d’un gonflement au niveau de la cheville, suite à une blessure contractée avec le Real Betis en Ligue Europa.

Walid Regragui veut compter sur Amrabat pour la rencontre face au Cameroun, compte tenu du style de jeu de l’adversaire et de la nécessité de disposer d’un milieu défensif puissant physiquement.

H.M.