Le Raja Casablanca se sépare d’un joueur étranger

Le Raja Club Athletic (RCA) a annoncé la résiliation à l’amiable de son contrat avec le joueur nigérian Moses Orkuma, arrivé au club l’été dernier à la demande de l’ancien entraîneur des Verts, le Tunisien Lassaad Chabbi.

Les négociations entre le Raja et Orkuma ont duré un certain temps, le joueur ayant refusé, dans un premier temps, les propositions de résiliation de son contrat, avant d’accepter finalement de partir afin d’explorer de nouvelles perspectives.

Dans un communiqué, le Raja a précisé que la rupture du contrat du joueur nigérian s’est faite d’un commun accord, dans le cadre de sa politique de gestion sportive. Cette décision intervient un jour seulement après la séparation avec l’attaquant international bolivien Víctor Abrego, qui s’apprête à rejoindre le club bolivien The Strongest.

Le club casablancais a ainsi réduit le nombre de ses joueurs étrangers, d’autant plus qu’il a récemment recruté l’attaquant nigérian Matías Oyewusi ainsi que l’international jordanien Fayçal Abou Zraiq, surnommé « Charrara ».

Pour rappel, Orkuma avait rejoint le Raja lors du dernier mercato estival, suite à l’insistance de l’entraîneur Chabbi, qui l’avait déjà dirigé à l’US Monastir en Tunisie. Toutefois, le joueur n’a pas réussi à apporter la plus-value escomptée au club vert.