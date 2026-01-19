Finale sous tension: le président de la FIFA dénonce des scènes « inacceptables »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a félicité lundi le Maroc pour avoir été « l’hôte exceptionnel » de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, qu’il a qualifiée de « tournoi fantastique ».

« Félicitations au Maroc pour un tournoi fantastique, à la fois en tant que vice-champion et en tant qu’hôte exceptionnel », a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

« J’adresse mes sincères remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Son soutien constant au football, ainsi qu’à M. Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et membre du Conseil de la FIFA, pour son leadership et son engagement en faveur de ce sport », a ajouté M. Infantino.

« Malheureusement, nous avons également été témoins de scènes inacceptables sur le terrain et dans les tribunes (NDLR: lors du match de la finale opposant le Maroc au Sénégal). Nous condamnons fermement le comportement de certains « supporters », ainsi que celui de certains joueurs et membres du staff technique sénégalais », a relevé Infantino.

La président de la faîtière du football mondial a jugé « inacceptable de quitter le terrain de cette manière », soulignant que, de la même façon, « la violence ne peut être tolérée dans notre sport : ce n’est tout simplement pas acceptable ».

« Nous devons toujours respecter les décisions prises par les officiels de match, sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent rivaliser sur la pelouse et dans le respect des Lois du Jeu, car toute attitude contraire met en péril l’essence même du football », a-t-il martelé.

Et de souligner qu’il incombe également aux équipes et aux joueurs d’ »agir de manière responsable et de donner le bon exemple aux supporters présents dans les stades ainsi qu’aux millions de personnes qui regardent à travers le monde ».

« Les scènes regrettables observées aujourd’hui doivent être condamnées et ne jamais se reproduire. J’ai réitéré qu’elles n’ont pas leur place dans le football et j’attends que les instances disciplinaires compétentes de la CAF prennent les mesures appropriées », a-t-il conclu.

S.L.