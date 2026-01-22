Al Hilal annonce la blessure de Yassine Bounou

Le club saoudien d’Al-Hilal a annoncé, ce mercredi, la blessure de son gardien de but Yassine Bounou, à son retour de sélection et après avoir rejoint le groupe.

Dans un communiqué officiel, le club a indiqué que Bounou souffre d’une blessure au niveau du muscle antérieur de la cuisse, contractée lors de sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations avec l’équipe nationale marocaine.

Al-Hilal a précisé que le gardien marocain devra passer une IRM afin de déterminer la durée de son indisponibilité.

Pour rappel, Yassine Bounou a remporté le trophée du meilleur gardien de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, grâce à ses performances remarquables avec les Lions de l’Atlas.