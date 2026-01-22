C1: revivez la victoire du Barça face au Slavia Prague (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone a entretenu ses espoirs de qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en s’imposant mercredi face au Slavia Prague (4-2), porté par un doublé de Fermin López.

Grâce à ce succès, le club catalan, quintuple vainqueur de l’épreuve et demi-finaliste la saison passée, totalise 13 points et occupe provisoirement la 9e place, aux portes du Top 8 synonyme de qualification directe. Les Blaugrana devront toutefois s’imposer, idéalement avec un large écart, face à Copenhague le 28 janvier au Camp Nou pour dépasser le seuil des 15 points et éviter les barrages.

Malgré une entame compliquée, marquée par l’ouverture du score précoce du Slavia sur corner par Vasil Kusej (10e), le Barça a renversé la situation grâce à Fermin López, auteur de deux buts avant la pause (34e, 43e). Mais la fébrilité défensive des Catalans s’est encore manifestée, Prague égalisant juste avant la mi-temps sur un corner dévié contre son camp par Robert Lewandowski (44e).

Au retour des vestiaires, Barcelone a pris l’ascendant. Dani Olmo, tout juste entré en jeu, a redonné l’avantage aux siens d’une frappe splendide (64e), avant que Lewandowski ne scelle la victoire (71e). Ce succès permet aux Catalans de rester en course pour une qualification directe, tout en confirmant l’élimination du Slavia Prague.

Pour l’accession directe aux 8e de finale, le classement reste très serré à une semaine de la dernière journée de la phase de ligue.