Le Marocain Ilyes Bennane signe à Anderlecht son premier contrat professionnel

Par LeSiteinfo avec MAP

Un violent incendie s’est déclaré ce jeudi à la mi-journée dans un dépôt de médicaments situé à l’angle des avenues Mohammed V et Mohammed Smiha, dans le quartier de Derb Omar à Casablanca, provoquant un vent de panique et de peur parmi les citoyens.

Selon les informations recueillies par Site Info, les flammes ont ravagé l’entrepôt de médicaments, sans que les causes exactes de ce violent sinistre ne soient encore connues.

La même source précise que les autorités locales, les services de sécurité ainsi que les éléments de la Protection civile se sont immédiatement rendus sur les lieux dès la réception de l’alerte, procédant à l’isolement du foyer de l’incendie et à la maîtrise des flammes.

L’incendie a occasionné d’importants dégâts matériels au niveau du dépôt. Une enquête urgente a été ouverte par les services de sécurité afin de déterminer les circonstances et les causes de cet incendie qualifié de « majeur ».