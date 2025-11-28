Sofyan Amrabat sorti sur blessure : les Marocains s’inquiètent

Sofyan Amrabat a été contraint de quitter prématurément la pelouse, jeudi, lors de la rencontre entre le Real Betis et Utrecht en Ligue Europa, après un choc violent avec son coéquipier Isco.

Le contact, survenu dans les premières minutes du match, a immédiatement provoqué des douleurs chez les deux joueurs. Si Isco a dû être épaulé pour quitter le terrain, Amrabat, lui, a réussi à regagner les vestiaires sans assistance, bien que visiblement diminué. Le Marocain a été remplacé après une dizaine de minutes de jeu seulement.

Cette blessure survient à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, ce qui inquiète les Marocains. Le staff médical du Betis devrait effectuer des examens pour déterminer la nature exacte de la blessure et la durée éventuelle de son indisponibilité, alors que les supporters des Lions de l’Atlas retiennent leur souffle en attendant plus de clarifications.

N.M.