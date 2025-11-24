Sport
Coupe de la CAF: revivez la victoire du Wydad face à Nairobi United (VIDEO)

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)24 novembre 2025 - 09:32
Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wydad de Casablanca s’est imposé à domicile face au club kényan de Nairobi United par 3 buts à 0, dimanche en match de la première journée du groupe B de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Les buts des Rouges ont été inscrits par Ayoub Boucheta (3e), Mohamed Bouchouari (45e) et Mohamed Rayhi (86e).

Dans l’autre de ce groupe B, Maniema, de la RD Congo, a battu le club tanzanien de Azam par 2 buts à 0, un résultat qui permet au WAC de prendre la première place grâce au goal average.

