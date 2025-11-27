Coupe de la CAF (2e journée): le WAC et l’OCS pour confirmer leur bon départ

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wydad de Casablanca et l’Olympic de Safi abordent, vendredi, la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football, avec l’ambition de confirmer leur bonne entrée en lice et conforter leur situation pour aller loin dans leur parcours continental.

Auréolé par sa victoire sur le club kényan de Nairobi United (3-0), en première journée (groupe B), le WAC aura à coeur la cadence en défiant les Tanzaniens d’Azam à Zanzibar, afin de consolider sa place de leader du groupe. Mais la mission des Rouges ne sera pas de tout repos devant des Tanzaniens qui chercheront à mettre à profit l’avantage de jouer à domicile pour réaliser un résultat positif.

Loin d’être un match ordinaire, cette rencontre, qui sera conduite par l’arbitre tunisien Sadek Salmi, représente une étape cruciale dans la parcours du club casablancais, en quête de retour en force sur la scène africaine, ce qui passe nécessairement par la récolte du maximum de points avant la fenêtre internationale coïncidant avec la coupe arabe et la CAN-2025.

De son côté, l’Olympic de Safi, leader du groupe A, reçoit, le vent en poupe, l’USM d’Alger, vendredi (20h00), tout en visant le monopole du fauteuil de leader qui le rapprocherait des quarts de finale, surtout après un début de compétition prometteur sur la pelouse du club malien de Djoliba (victoire 1 à 0).

Cette partie sera cruciale puisqu’elle donnera une esquisse de la hiérarchie dans le groupe, vu le niveau technique rapproché entre deux protagonistes cherchant à se placer dans la course en prévision des aléas d’une phase de poule longue et qui risque d’être compliquée.

Fort de l’avantage de jouer à domicile et devant son public, l’OCS aura affaire à l’expérience d’Abdehak Benchikha, l’entraîneur du club algérois, qui est un fin connaisseur du football marocain, pour avoir dirigés plusieurs clubs du royaume comme le Difaa d’El Jadida et l’Ittihad de Tanger.

Cette rencontre sera officiée par un staff Egyptien, avec Mehamad Maarouf, arbitre principal et Ahmad Houssam Taha et Samir Jamal, assistants.