Mondial U17: le Portugal remporte le titre face à l’Autriche (1-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Portugal a remporté le titre de la Coupe du monde U17 en battant l’Autriche sur le score de 1 but à 0, en finale disputée jeudi soir au Stade international Khalifa à Doha.

Anisio Cabral a marqué l’unique but de la rencontre (32e) sur une passe décisive de Duarte Cunha, confirmant ainsi la domination offensive et défensive du Portugal lors de ce match.

La Seleção das Quinas, arrivée en finale après sa victoire face au Brésil aux tirs au but (6-5), suite à un nul blanc dans le temps réglementaire, a disputé pour la première fois de son histoire la finale de cette compétition.

Avec trois participations à son actif, dont la dernière remonte à 2003, le Portugal a réussi à changer la donne au Qatar et entré dans l’histoire avec ce premier sacre.

L’Autriche, menée par un Johannes Moser prolifique et meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations, n’a pas disputé cette compétition depuis l’édition de 2013 lorsqu’elle a été éliminée de la phase de groupes.

Avant cette défaite en finale, elle avait réalisé un carton plein en remportant tous ses matchs lors de ce mondial qatari. Elle s’est qualifiée à la finale en battant l’Italie (2-0), grâce à Johannes Moser, auteur des deux buts de la victoire.

Lors du match pour la troisième place, l’Italie s’est imposée face au Brésil par 4 tirs au but à 2, après leur match nul (0-0) disputé au terrain n° 7 de l’Aspire Zone.