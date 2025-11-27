Ligue Europa: Porté par Igamane, Lille étrille Dinamo Zagreb (4-0)

L’international marocain Hamza Igamane a été l’auteur d’une belle prestation face à Dinamo Zagreb, prenant une part active à la large victoire de Lille (4-0) jeudi soir au stade Pierre Mauroy, en match de la 5è journée de la Ligue Europa de football.

Titulaire d’entrée de jeu, l’avant-centre du LOSC s’est montré décisif sur une contre-attaque en servant dans la surface Ngal’ayel Mukau qui inscrit le deuxième but des Dogues à la 36e minute après une ouverture du score de Felix Correia (21e).

La pression des Croates en seconde période n’a pas acculé les hommes de de Bruno Genesio, qui parviennent à alourdir le score avec une troisième réalisation signée Igamane, récompensé de sa constance (69e). Un quatrième but sera ensuite inscrit par le milieu de terrain lillois Benjamin André (86e).

Après avoir retrouvé le chemin de la victoire en Ligue Europa en l’absence d’Olivier Giroud, Lille peut croire à nouveau en une qualification directe pour les 8es de finale de la compétition.

Les Lillois, qui restaient sur deux défaites consécutives contre le PAOK Salonique (3-4) et l’Étoile Rouge Belgrade (0-1), renouent avec la victoire et se retrouvent, provisoirement, parmi les huit premières places directement qualificatives.