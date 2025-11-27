Sport

CAN 2025 : la FIFA impose la libération des joueurs africains

Rédaction M27 novembre 2025 - 17:47

La Fédération internationale de football (FIFA) a pris une mesure concernant les clubs européens dont les joueurs participeront à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 qui se tiendra au Maroc.

La FIFA a informé l’ensemble des fédérations locales et des clubs européens de l’obligation de libérer les joueurs africains afin qu’ils puissent participer à la CAN 2025, et de leur permettre de voyager et de rejoindre leurs sélections à partir du 8 décembre prochain.

Cette décision de la FIFA vise à protéger les sélections africaines contre les clubs européens qui cherchent à restreindre leurs joueurs africains et à ne pas les laisser participer à la plus grande et la plus prestigieuse compétition du continent.

La prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations débutera le 21 décembre prochain et se poursuivra jusqu’au 18 janvier 2026.



