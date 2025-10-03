Sport

Mauvaise nouvelle pour Sofyan Amrabat

Rédaction N3 octobre 2025 - 18:10

La valeur marchande de Sofyan Amrabat, évoluant actuellement au Real Betis, a enregistré une nouvelle baisse, selon la dernière mise à jour du site spécialisé Transfermarkt.

D’après la plateforme internationale, la valeur de l’international marocain est passée de 17 millions d’euros à 12 millions d’euros

Pour rappel, le Real Betis s’est attaché les services du milieu marocain en provenance de Fenerbahçe, sous forme de prêt d’une saison, et ce, quelques heures avant la clôture du dernier mercato estival en Espagne.

N.M.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Rédaction N3 octobre 2025 - 18:10


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page