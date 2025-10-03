Mauvaise nouvelle pour Sofyan Amrabat

La valeur marchande de Sofyan Amrabat, évoluant actuellement au Real Betis, a enregistré une nouvelle baisse, selon la dernière mise à jour du site spécialisé Transfermarkt.

D’après la plateforme internationale, la valeur de l’international marocain est passée de 17 millions d’euros à 12 millions d’euros

Pour rappel, le Real Betis s’est attaché les services du milieu marocain en provenance de Fenerbahçe, sous forme de prêt d’une saison, et ce, quelques heures avant la clôture du dernier mercato estival en Espagne.

N.M.