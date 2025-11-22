Maroc
A la Une

Pourquoi les prix de l’huile d’olive ont baissé

Rédaction N22 novembre 2025 - 20:20

Les prix de l’huile d’olive poursuivent leur baisse cette année, atteignant 60 dirhams le litre dans certaines villes marocaines.

Des professionnels interrogés par Le Site info indiquent que les premières données laissent entrevoir une bonne campagne oléicole, en nette amélioration par rapport à l’année dernière. Une dynamique qui devrait tirer les prix vers le bas sur le marché national.

Selon les mêmes sources, le recul des prix s’explique par une production locale abondante et par la multiplication des sources d’approvisionnement à l’international. Les professionnels s’attendent ainsi à ce que le prix du litre d’huile d’olive recule davantage pour atteindre 50 dirhams dans les prochains mois.

K.Z.


