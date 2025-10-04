Sofyan Amrabat incertain pour le rassemblement des Lions

A la Une

Sofyan Amrabat s’est blessé lors du dernier match de son équipe, le Real Betis, en Europa League.

Après examens, le club andalou a indiqué dans un communiqué que l’international marocain souffre d’une contusion au niveau du muscle de la cuisse, à la suite d’un contact violent lors de la rencontre face au Ludogorets Razgrad, disputée jeudi soir.

Le Real Betis n’a pas précisé la durée de son absence, laissant planer le doute quant à sa participation au prochain rassemblement de la sélection nationale.

Walid Regragui avait en effet convoqué Sofyan Amrabat pour les deux prochains matchs des Lions de l’Atlas contre le Bahreïn, le 9 octobre au stade Moulay Abdellah de Rabat, puis face au Congo, le 14 du même mois.

N.M.