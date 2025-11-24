Hakim Ziyech non qualifié: le Wydad devra attendre le mercato hivernal

Le Wydad de Casablanca n’est pas parvenu à qualifier Hakim Ziyech, ni sur le plan national ni au niveau continental.

En effet, l’international marocain ne figurait pas sur la liste finale retenue face à Nairobi United, en marge de la 1ère journée de la Coupe de la CAF. L’absence du joueur confirme qu’il n’a toujours pas été qualifié, comme l’avait révélé Le Site info Sport, qui avançait que Ziyech ne ferait ses débuts qu’à partir du mois de janvier.

Selon les règlements de la CAF, aucun joueur ne peut être qualifié tant qu’il ne l’est pas auprès de la fédération dont dépend son club. La Ligue nationale professionnelle n’a pas encore validé le joueur, apprend-t-on.

Bien que les règles de la FIFA permettent à un joueur ayant résilié son contrat avant le début de la saison de signer dans n’importe quel club même après la fermeture du marché des transferts du pays concerné, les règlements de la Ligue nationale ne prévoient pas cette exception. Ziyech, recruté par le Wydad fin octobre, est donc arrivé après la clôture du mercato estival, ce qui a empêché son enregistrement.

À ce stade, toutes les données indiquent que Hakim Ziyech ne pourra porter le maillot du Wydad qu’à partir de janvier, à l’ouverture officielle du mercato hivernal.

