Non, la Russie n’a pas exempté les Marocains du visa

Certains Marocains se sont réjouis d’une information largement relayée, prétendant qu’un décret russe exemptera les citoyens marocains de visa pour entrer en Russie, parmi plus de dix pays africains visés par cette mesure supposée.

Toutefois, une vérification rapide révèle que les propos de Tatiana Dovgalienko, directrice de la coopération avec l’Afrique au ministère russe des Affaires étrangères, relayés par l’agence russe Interfax, ont été mal interprétés. Elle indiquait en réalité que les citoyens russes peuvent se rendre dans 11 pays africains, dont le Maroc, sans visa, et non l’inverse.

La responsable russe a précisé que la décision de dispenser les citoyens russes de visa pour la majorité des pays africains pourrait stimuler le tourisme. « La Russie dispose déjà d’accords de voyage sans visa avec 11 États africains : Angola, Botswana, Cap-Vert, Maurice, Malawi, Maroc, Namibie, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Tunisie et Afrique du Sud. Nous continuons à travailler avec d’autres pays et espérons élargir cette liste dans un futur proche », a assuré Dovgalienko.

Elle a également souligné que les principales destinations des touristes russes restent les pays d’Afrique du Nord : l’Égypte, le Maroc et la Tunisie. À titre d’exemple, 1,5 million de Russes ont visité l’Égypte en 2024, représentant 15 % des recettes touristiques locales et faisant de la Russie le deuxième pays émetteur de touristes après l’Allemagne.

K.C. (avec N.M.)