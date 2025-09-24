À Ifrane, le gouvernement réaffirme son engagement pour le tourisme durable

À quelques jours de la Journée mondiale du tourisme, placée cette année sous le thème de la “transformation durable”, Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, a présidé l’ouverture de la Conférence Internationale sur l’Écotourisme et l’Investissement Responsable à Ifrane.

L’événement s’est tenu en présence de Nizar Baraka, Ministre de l’Équipement et de l’Eau, et de Karim Zidane, Ministre Délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques.

Dans son mot d’ouverture, la Ministre a rappelé que le tourisme mondial connaît une transformation profonde, où l’authenticité et la durabilité deviennent des critères décisifs pour les touristes. Pour preuve, la part des touristes venus au Maroc pour des expériences durables a doublé entre 2019 et 2024, passant de 5 % à 10 %.

Fatim-Zahra Ammor a déclaré : « Avec plus de 17 millions de touristes en 2024 et une croissance appelée à se poursuivre, il est fondamental de préserver les ressources de notre pays. Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notre gouvernement a accordé une importance capitale au développement durable dans la Feuille de Route 2023–2026 du tourisme. Notre vision est de bâtir une industrie performante, tout en étant durable, responsable, et qui profite à l’ensemble des citoyens. »

Face à ces défis, la Ministre a rappelé que le gouvernement a lancé des initiatives concrètes pour soutenir la durabilité du secteur. Parmi elles, le programme Go Siyaha – Croissance Verte, qui accompagne la transition écologique des établissements touristiques, le programme de valorisation de 16 villages touristiques, qui vise à développer des écosystèmes intégrés et à créer des emplois locaux, ou encore la Nouvelle Charte de l’Investissement, qui encourage les projets durables et responsables.

De son côté, Imad Barrakad, Directeur Général de la Société Marocaine de l’Ingénierie Touristique (SMIT), a déclaré : « La SMIT joue un rôle essentiel dans le développement d’un écosystème d’investissement responsable. Dans chaque projet que nous accompagnons, nous veillons à intégrer des formes d’hébergement alternatifs et des activités de plein air en phase avec les nouvelles tendances, tout en mettant l’accent sur des pratiques durables. »

Le choix d’Ifrane, véritable vitrine de l’écotourisme marocain, pour accueillir cette conférence, n’est pas anodin. Le Parc National d’Ifrane bénéficie d’un ambitieux programme écotouristique, porté par un partenariat public-privé mobilisant plus de 730 millions de dirhams d’investissements. Une fois achevé, le Parc proposera une expérience unique mêlant détente, sport et découverte.

Des équipements innovants à faible empreinte carbone, bubbles dômes, cabanes perchées, igloos de montagne ou gîtes flottants, compléteront une offre variée d’activités de plein air. Ce projet renforcera l’attractivité d’Ifrane sur le segment de l’écotourisme et créera des retombées positives pour les communautés et les TPME locales.

A propos de la conférence internationale sur l’écotourisme et l’investissement responsable :

Organisée par la Société Marocaine de l’Ingénierie Touristique (SMIT), en partenariat avec le Centre Régional d’Investissement (CRI) de Fès-Meknès et l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), cette conférence internationale a réuni plus de 150 participants, experts, investisseurs, et opérateurs venus d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord. En créant un espace de dialogue public-privé, elle a mis en lumière la volonté du Maroc d’accélérer la transition vers un modèle touristique plus équilibré, inclusif et durable.

Ont également pris part à cette conférence :Driss Misbah, Gouverneur de la province d’Ifrane et Abdelouahad El Ansari, Président du Conseil de la Région de Fès-Meknès, , Abderrahim Houmy, Directeur Général de l’ANEF, Mohamed Sabri, Directeur Général du CRI Fès-Meknès, Achraf Tarsim, Directeur Régional Général pour l’Afrique du Nord de la Banque Africaine de Développement (BAD), ainsi que Catherine Bonnaud, Directrice Pays de l’Agence Française de Développement (AFD), aux côtés de plusieurs acteurs engagés dans le tourisme durable.