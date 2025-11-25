Maroc
A la Une

Casablanca sous haute surveillance pour la CAN

Rédaction N25 novembre 2025 - 12:20

Les autorités de Casablanca ont procédé à l’installation de caméras de surveillance ultra-performantes et intelligentes dans plusieurs rues et avenues de la métropole afin de renforcer la sécurité et de garantir la fluidité de la circulation.

Le Site Info a en effet constaté le déploiement d’un grand nombre de ces caméras dernière génération, intégrant notamment des technologies de reconnaissance faciale qui permettent d’identifier directement les individus. Ces dispositifs ont été installés principalement autour des stades qui accueilleront des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations.

Les nouvelles caméras, réparties sur l’ensemble de la ville, permettent non seulement de suivre les personnes et de vérifier leur identité en temps réel, mais facilitent également la surveillance des infractions routières, grâce à une liaison directe avec des équipes de sécurité opérationnelles 24h/24.

L’objectif principal de ce déploiement est de lutter contre la criminalité, de faciliter le contrôle de la circulation, et d’assurer la sécurité de cet événement footballistique majeur.

Les équipes techniques et sécuritaires poursuivent actuellement les opérations de réglage et de test avant le lancement officiel de la compétition. Le Royaume mise sur une édition sûre et bien organisée, témoignant de la préparation de ses villes et de leur capacité à gérer de grands événements internationaux.

K.Z. (avec N.M.)


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
nouveau Renault Austral E-Tech 200 ch : le SUV gagne en confort et en efficience
Lire l'article









Tags
Rédaction N25 novembre 2025 - 12:20


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page