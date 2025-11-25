Casablanca sous haute surveillance pour la CAN

Les autorités de Casablanca ont procédé à l’installation de caméras de surveillance ultra-performantes et intelligentes dans plusieurs rues et avenues de la métropole afin de renforcer la sécurité et de garantir la fluidité de la circulation.

Le Site Info a en effet constaté le déploiement d’un grand nombre de ces caméras dernière génération, intégrant notamment des technologies de reconnaissance faciale qui permettent d’identifier directement les individus. Ces dispositifs ont été installés principalement autour des stades qui accueilleront des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations.

Les nouvelles caméras, réparties sur l’ensemble de la ville, permettent non seulement de suivre les personnes et de vérifier leur identité en temps réel, mais facilitent également la surveillance des infractions routières, grâce à une liaison directe avec des équipes de sécurité opérationnelles 24h/24.

L’objectif principal de ce déploiement est de lutter contre la criminalité, de faciliter le contrôle de la circulation, et d’assurer la sécurité de cet événement footballistique majeur.

Les équipes techniques et sécuritaires poursuivent actuellement les opérations de réglage et de test avant le lancement officiel de la compétition. Le Royaume mise sur une édition sûre et bien organisée, témoignant de la préparation de ses villes et de leur capacité à gérer de grands événements internationaux.

