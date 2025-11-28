Europa League : Ezzalzouli offre la victoire au Betis

Le Betis Séville s’est imposé 2-1 face à Utrecht, jeudi soir au stade Benito Villamarín, lors de la cinquième journée de la phase de groupes de l’Europa League, grâce à des réalisations de Cucho Hernández et d’Abdessamad Ezzalzouli.

L’international marocain a fait le break à la 50e minute en décochant une frappe puissante pour porter le score à 2-0, avant que Miguel Rodríguez ne réduise l’écart cinq minutes plus tard d’un superbe lob depuis le milieu de terrain.

Le club andalou a toutefois perdu sur blessure son capitaine Isco Alarcón ainsi que l’international marocain Sofyan Amrabat, les deux joueurs ayant dû quitter le terrain dès la 9e minute après une collision involontaire.

S.L.