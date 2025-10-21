Ligue Europa: Sofyan Amrabat forfait pour le déplacement du Betis à Genk

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Sofyan Amrabat ne figure pas dans la liste des 24 joueurs convoqués par l’entraîneur du Real Betis, Manuel Pellegrini, pour le déplacement en Belgique, où le club andalou affrontera jeudi le KRC Genk (18h45) dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue Europa.

Le milieu de terrain du Betis Séville, prêté cette saison par Fenerbahçe, a été préservé par mesure de précaution après avoir récemment surmonté une lésion musculaire à la cuisse droite, a précisé le club espagnol, ajoutant qu’aucun signe de rechute n’a été détecté.

De retour à l’entraînement collectif mardi, Amrabat avait disputé samedi l’intégralité du match nul (2-2) face à Villarreal, après avoir manqué la rencontre précédente contre l’Espanyol de Barcelone en raison de la blessure contractée lors du duel européen face aux Bulgares de Ludogorets.

Cédric Bakambu a été convoqué pour le remplacer, constituant le seul changement dans le groupe retenu pour ce déplacement au Genk Arena, où les Sévillans tenteront d’enchaîner un deuxième succès dans cette phase de groupes, après avoir partagé les points (2-2) avec Nottingham Forest lors de la première journée, puis s’être imposés (0-2) à Razgrad face à Ludogorets.

Le milieu offensif espagnol Isco Alarcón reste pour sa part indisponible, poursuivant sa rééducation après une opération du péroné subie l’été dernier.

