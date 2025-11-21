Mondial U17: les Lionceaux éliminés dans le temps additionnel

Le Maroc a été éliminé ce vendredi de la Coupe du monde U17 suite à la défaite (2-1) face au Brésil, en marge des quarts de finale du tournoi qui se déroule au Qatar.

Les Brésiliens ont ouvert le score à la 16ème minute de jeu avant que les poulains de Nabil Baha n’égalisent sur penalty à la 45+4. Le second but des adversaires a été inscrit pendant le temps additionnel, à la 90e+4, mettant ainsi fin à l’aventure des Marocains.

N.M.