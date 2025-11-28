Ligue Europa: Neil El Aynaoui buteur avec l’AS Rome

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AS Rome a renversé, jeudi soir au stade Olimpico, le club danois de Midtjylland sur le score de 2-1 grâce aux buts de Neil El Aynaoui et de Stephan El Shaarawy, au titre de la 5e journée de la Ligue Europa.

Le club italien, situé au milieu de tableau de la phase de ligue, s’est ainsi offert à domicile le leader danois qui avait remporté ses quatre premiers matches en Ligue Europa, en s’imposant grâce à une belle reprise de volée d’El Aynaoui qui a ouvert le score à la 7e minute.

Le Lion de l’Atlas a enflammé le match en concluant une action parfaitement exécutée par un superbe contrôle, déclenchant l’euphorie au grand stade romain Olimpico.

Son coéquipier El Shaarawy va corser l’addition à la 83e minute, mettant à l’abri les Giallorossi de la réduction du score tardive adverse à la 87e minute par l’intermédiaire de Paulinho.

Ce premier faux pas de Midtjylland permet à Aston Villa de recoller en tête du classement, après sa victoire contre l’équipe suisse des Young Boys (2

