La ville d’Ifrane sous la neige

Rédaction N21 novembre 2025 - 19:30

Ifrane et ses environs se sont parés d’un manteau blanc ce vendredi matin, alors que la neige a recouvert la province, offrant aux visiteurs des paysages exceptionnels.

D’importantes chutes de neige touchent la province d’Ifrane depuis le début de la semaine, ce qui a transformé plusieurs zones en véritables tableaux naturels d’une grande finesse.

Des régions d’Ifrane, de Midelt et d’autres régions se métamorphosent ainsi en décors qui invitent à la visite. Toutefois, les chutes de neige ont provoqué la coupure de la circulation sur certains axes routiers.

