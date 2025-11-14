VIDEO. Match amical: le Maroc bat le Mozambique (1-0)

La sélection nationale marocaine de football s’est imposée par 1 but à 0 face au Mozambique, en match amical disputé vendredi soir au Grand Stade de Tanger.

L’unique but de la rencontre a été l’œuvre du milieu de terrain Azeddine Ounahi à la 7ème minute de la première mi-temps.

La sélection marocaine affrontera, lors du deuxième match amical prévu durant cette trêve internationale, son homologue ougandaise, mardi au Grand Stade de Tanger.

Ces deux rencontres amicales s’inscrivent dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale en vue de sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations, que le Maroc accueillera du 21 décembre au 18 janvier.