Tennis. Open d’Australie : Venus Williams participe à l’âge de 45 ans

Par LeSiteinfo avec MAP

La joueuse de tennis américaine, Venus Williams, participera à l’âge de 45 ans à l’Open d’Australie, devenant ainsi la femme la plus âgée à participer à ce tournoi du Grand Chelem (18 janvier – 1er février).

Venus dépassera la Japonaise Kimiko Date, qui avait 44 ans lors de sa dernière participation en 2015.

Finaliste à l’Open d’Australie en 2003 et 2017, la joueuse américaine fait son retour dans la compétition pour la première fois depuis 2021.

En guise de préparation, la quadruple championne de l’Open d’Australie en double va disputer le tournoi d’Auckland en Nouvelle-Zélande, organisé du 5 au 11 janvier.

Septuple championne de tennis en simple, la tenniswoman, absente du circuit pendant près d’un an et demi, avait fait son retour sur les courts en juillet au tournoi de Washington.