CAN 2025: une nouvelle sélection dévoile sa liste

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur mozambicain Chiquinho Conde a dévoilé, lundi, la liste finale des 25 joueurs pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, prévue du 18 décembre au 21 janvier au Maroc, avec l’espoir de dépasser au moins le premier tour de ce tournoi continental.

Sur cet effectif, plus d’une quinzaine de joueurs (65,2%) évoluent à l’étranger, principalement au Portugal, mais aussi dans d’autres ligues européennes (Allemagne, Angleterre, pays du Golfe, entre autres).

Lors de ce prestigieux tournoi, Conde, qui avait déjà annoncé une liste préliminaire de 55 joueurs le 27 novembre, tentera de guider pour la deuxième fois d’affilée « Les Mambas », arrivés en deuxième place du Groupe I avec le Ghana lors des phases éliminatoires.

Le Mozambique participe cette année pour la sixième fois à la CAN, après 1986, 1996, 1998, 2010 et 2023 (Côte d’Ivoire), sans avoir jamais réussi à se qualifier pour la phase à élimination directe (les huitièmes de finale).

Pour l’édition 2025, Conde aligne un groupe équilibré qui combine l’expérience des grands tournois et de jeunes talents prometteurs. Il conserve l’ossature de l’équipe présente lors de la dernière édition en Côte d’Ivoire, avec 16 joueurs de retour pour une nouvelle campagne continentale, qui seront rejoints par neuf nouveaux joueurs à la découverte de la CAN pour la première fois.

Parmi les joueurs reconduits figurent les gardiens Ernani et Ivane Urrubal, ainsi que les défenseurs expérimentés Mexer, Reinildo, Bruno Langa, Ifren Matola, Edmilson Dove et Nené.

Au milieu de terrain, Guima, Alfons Amade, Dominguez et João Bonde conservent leurs rôles au cœur de l’équipe, tandis que les attaquants Ratifo, Gildo, Geny Catamo et Witi continuent de former la base des options offensives du Mozambique.

L’équipe accueille neuf joueurs qui feront leur baptême de feu à la CAN, dont le gardien Kimiss Zavala et les défenseurs Óscar Cherene, Diogo Calila et Chamboco.

Les milieux Kambala et Kenys Abdala, ainsi que les attaquants Melque, Faisal Bangal et Chamito complètent la liste des nouveaux venus.

L’attaquant Pepo est forfait après une grave blessure au genou subie la semaine dernière au Portugal, tandis que Clésio, habituel membre du groupe, n’a pas été retenu pour des raisons techniques.

Tiré dans le Groupe F, le Mozambique affrontera la Côte d’Ivoire, championne en titre, le 24 décembre au Grand stade de Marrakech, le Gabon le 28 (Grand stade d’Agadir) et le poids lourd le Cameroun, quintuple champion d’Afrique, le 31 décembre dans la même ville.

Si le Mozambique affiche un palmarès assez maigre par rapport à ses pairs, il n’en demeure pas moins que cette nation d’Afrique australe, désormais dans la cour des grands, peut compter sur de très bons joueurs, comme le capitaine Edmilson Dove, Reinildo Mandava, Mexer, Bruno Langa, et surtout le redoutable attaquant Geny Catamo.

Ci-après la liste des 25 joueurs retenus pour la CAN Maroc 2025 :

Gardiens : Ernani, Ivane Urrubal, Kimiss Zavala

Défenseurs : Óscar Cherene, Diogo Calila, Mexer, Reinildo, Bruno Langa, Ifren Matola, Edmilson Dove, Nené, Chamboco

Milieux : Guima, Alfons Amade, Dominguez, Kambala, Kenys Abdala, João Bonde

Attaquants : Ratifo, Faisal Bangal, Gildo, Melque, Geny Catamo, Chamito, Witi.

S.L