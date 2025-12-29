CAN 2025 : des géants européens sous le charme de Brahim Diaz

Des médias sportifs rapportent que les bonnes prestations d’Ibrahim Diaz avec le Maroc, lors des premiers matchs de la CAN 2025, ont suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Selon le quotidien « Defensa Central », quatre grandes formations suivent de près l’évolution du joueur. Il s’agit de Tottenham, Aston Villa, l’AC Milan et la Juventus.

La même source précise que cet intérêt s’explique par la situation actuelle de Diaz au Real Madrid, où il manque de temps de jeu.

L’international marocain pourrait ainsi être amené à envisager un départ pour bénéficier d’un temps de jeu plus important, que ce soit lors du prochain mercato hivernal ou durant le marché estival de 2026.

N.M.