CAN 2025 : la Côte d’Ivoire s’impose face au Mozambique (1-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

La Côte d’Ivoire s’est imposée face au Mozambique (1-0) en match de la première journée du groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, disputé mercredi au Grand Stade de Marrakech.

Le seul but de la rencontre a été inscrit par Amad Diallo à la 49e minute.

Avec cette victoire, la Côte d’Ivoire prend la tête du groupe F avec 3 points, tandis que le Mozambique reste à la dernière place avec 0 point.

Dans l’autre rencontre du groupe, le Gabon affronte ce soir le Cameroun (21h00) au Grand Stade d’Agadir.