Gabon: le gouvernement suspend la sélection après l’élimination précoce de la CAN

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement du Gabon a annoncé la suspension jusqu’à nouvel ordre de la sélection nationale de football ainsi que la dissolution de son staff technique, à la suite de l’élimination des Panthères dès la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025.

« Le gouvernement décide de la dissolution du staff technique et de la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre, ainsi que de la mise à l’écart des joueurs Bruno Ecuélé Manga et Pierre Émerick Aubameyang », a indiqué le ministre par intérim des Sports, Simplice-Désiré Mamboula, dans un communiqué diffusé par la télévision nationale, quelques heures après la défaite du Gabon face à la Côte d’Ivoire (2-3), lors de la troisième et dernière journée du groupe F.

Le responsable gabonais a, par ailleurs, appelé la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) à « prendre ses responsabilités » au regard des résultats enregistrés par les Panthères lors de cette compétition continentale, marquée par trois défaites en autant de rencontres.

Battu par le Cameroun (0-1) le 24 décembre, le Gabon s’est ensuite incliné de manière inattendue face au Mozambique (2-3) le 28 décembre, avant de concéder une nouvelle défaite mercredi soir contre les tenants du titre (2-3), terminant dernier du groupe F avec zéro point, une performance qualifiée de « catastrophique » par la presse locale.

Lundi dernier, le président Brice Oligui Nguema a annoncé qu’il prendrait des « décisions fortes » afin de restaurer la rigueur, la responsabilité et l’ambition dans la gouvernance du sport gabonais.

S.L