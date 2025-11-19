Après les 18 victoires consécutives, les Lions de l’Atlas établissent un nouveau record

L’équipe nationale marocaine a établi un nouveau record après sa victoire, mardi soir, contre l’Ouganda sur le score de 4-0, lors du match amical disputé au Grand Stade de Tanger.

Le gardien Yassine Bounou a conservé sa cage inviolée pour la neuvième fois consécutive, un exploit jamais atteint dans l’histoire de l’équipe nationale marocaine.

Le dernier but encaissé par Bounou remonte au match contre le Niger, disputé en mars dernier au Stade Chérif à Oujda dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, qui s’était soldé par une victoire marocaine 2-1.

Depuis, le Maroc a battu la Tanzanie en mars à Oujda 2-0, puis s’est imposé en matchs amicaux contre la Tunisie et le Bénin (2-0 puis 1-0 à Fès).

En septembre dernier, les Lions de l’Atlas avaient également gagné 5-0 contre le Niger à Rabat, et remporté leurs déplacements contre la Zambie (2-0), la Bahreïn (1-0) et le Congo (1-0) en octobre.

L’équipe marocaine a ensuite conservé sa cage inviolée contre le Mozambique (1-0) et l’Ouganda (4-0).

Il est à noter que le Maroc avait déjà battu en octobre dernier le précédent record de victoires consécutives, détenu par l’Espagne et l’Allemagne avec quinze succès. Avec sa victoire contre l’Ouganda, l’équipe nationale atteint désormais 18 victoires consécutives, une série commencée en juin 2024.