CAN 2025: Brahim Diaz encensé par la presse espagnole

Les médias sportifs espagnols ont largement mis en lumière, mardi, les performances remarquables de l’international marocain Brahim Díaz lors de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), saluant à l’unisson le leadership, l’efficacité et l’influence du milieu offensif du Real Madrid.

Le quotidien El Gol Digital estime que Brahim Díaz a insufflé une version « nettement plus incisive » du jeu de la sélection marocaine sous la houlette de Walid Regragui. Le journal met en exergue sa complémentarité tactique avec Abde Ezzalzouli, une association qui a permis aux Lions de l’Atlas de retrouver une verticalité offensive décisive face aux blocs adverses.

Auteur de trois buts en trois rencontres, Brahim s’impose, selon le même média, comme un prétendant naturel au titre de meilleur joueur du tournoi.

De son côté, Sport insiste sur la portée historique de ses performances. En trouvant le chemin des filets lors de trois matchs consécutifs — face aux Comores, au Mali et à la Zambie —, le joueur devient le premier international marocain à réaliser une telle série en phase de groupes de la CAN depuis plus de cinquante ans.

Le quotidien Marca salue pour sa part les prestations du « Mago ». Revenant sur la victoire contre la Zambie, le journal évoque une « action d’exception » conclue par un but décisif, estimant que Brahim a conduit son équipe avec autorité vers la première place de son groupe.

Le média spécialisé Defensa Central met quant à lui en avant la progression continue de la valeur marchande du joueur, portée par ses performances sur la scène continentale. Il précise que, malgré l’attention soutenue du Real Madrid, Brahim demeure pleinement concentré sur la sélection nationale, animé par la volonté de marquer l’histoire en visant l’un des titres majeurs de sa carrière.

Pour AS, la rencontre face à la Zambie constitue la « prestation la plus aboutie » de Brahim Díaz sous le maillot marocain. Le quotidien madrilène parle d’un « récital offensif » ayant permis aux Lions de l’Atlas de faire la différence dès la première période, portés par un public de Rabat en parfaite symbiose avec son équipe.

Mundo Deportivo érige Brahim Díaz en « leader absolu » de la sélection marocaine, soulignant que son influence dépasse désormais le strict cadre sportif pour faire de lui une véritable icône, tant sur le plan footballistique que symbolique, auprès des supporters.

