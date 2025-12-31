Météo Maroc: il va pleuvoir ce jeudi 1er janvier 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 1er janvier 2026 :

Temps assez froid avec gelée sur l’Atlas et les Hauts plateaux orientaux.

Pluies éparses sur l’extrême Nord-Ouest, le Rif, et localement sur le Nord de l’Oriental.

Temps passagèrement nuageux sur le Nord des provinces sud.

Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, la région de Tanger et le Nord des provinces sud.

Température minimale de l’ordre de-01/05°C sur les reliefs de l’Atlas, le Sud-Est et les Hauts plateaux de 10/15°C sur les provinces sud, le Souss, le Nord-Ouest et près des côtes et de 05/10°C partout à ailleurs.

Température en hausse.

Mer belle à peau agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée le long du littoral atlantique et agitée localement entre Casablanca et Cap Ghir.

