Achraf Hakimi défend Walid Regragui (VIDEO)

Le latéral droit de la sélection marocaine, Achraf Hakimi, a fait savoir, dimanche à Rabat, que les Lions de l’Atlas sont conscients des attentes du public, notant que le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations demeure un « objectif collectif ».

Dans la conférence de presse précédant la rencontre du Maroc contre la Zambie, prévue lundi (20h00) au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, pour le compte de la 3-ème journée (groupe A), la star du PSG dit s’attendre à un grand match.

« On ne se fiche pas des critiques. Le coach fait un excellent travail : il a mené le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde et a changé la mentalité de tous les joueurs, y compris la mienne », a déclaré Hakimi.

« Désormais, il n’existe pas de match facile, il faut respecter toutes les équipes et donner le maximum dans chaque match », a-t-il relevé.

Dans ce sens, le ballon d’or africain s’est dit confiant quant à la capacité des Lions de l’Atlas de remporter ce match et rester leaders du groupe.

S’attardant sur le dernier match contre le Mali (1-1), il a fait savoir que le Maroc a joué un bon match face à une équipe qui dispose de joueurs évoluant dans le haut niveau.

« Le Maroc est une grande Nation de football. Nous savons que nous devons nous améliorer et pour ça, nous avons besoin de tout le monde », a conclu Achraf Hakimi.