CAN 2025: la Côte d’Ivoire décroche sa qualification pour les 8es de finale

Par LeSiteinfo avec MAP

La Côte d’Ivoire a battu le Gabon sur le score de (3-2), mercredi au Grand Stade de Marrakech, lors de la 3e et dernière journée du groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, validant ainsi sa qualification pour les huitièmes de finale.

Les Gabonais avaient ouvert le score par Guelor Kanga (11e) et Denis Bouanga (21e), avant que Jean-Philippe Krasso (44e), Evann Guessand (84e) et Bazoumana Touré (90e+1) ne renversent la situation pour les Éléphants.

Avec cette victoire, la Côte d’Ivoire termine la phase de groupes avec 7 points, en tête du groupe F, devant le Cameroun (7 points) et le Mozambique (3 points), tandis que le Gabon (0 point) a été éliminé.

Dans l’autre rencontre du groupe F, le Cameroun s’est imposé face au Mozambique (2-1).

S.L.