CAN 2025: Petkovic s’exprime après la victoire de l’Algérie

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petkovic a affirmé, mercredi à Rabat, que son équipe a déroulé un jeu de très bonne qualité pour battre la Guinée Equatoriale 3-1 en match de la 3e journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), disputé mercredi au stade Moulay El Hassan.

S’exprimant en conférence de presse d’après-match, Petkovic a souligné que « nous avons eu beaucoup d’occasions au cours du match, mais malheureusement nous n’avons pas pu les concrétiser », ajoutant que « nous avons produit un jeu de qualité et je suis satisfait des joueurs et de leurs réactions lors de ce match ».

« Je suis vraiment satisfait des joueurs alignés aujourd’hui par ce que nous avons bien dominé et géré le match », a estimé le coach, précisant que la RD Congo est une équipe « très équilibrée et très dangereuse et il faut puiser dans notre force et nos ressources pour l’emporter ».

Il a affirmé que « notre équipe sera prête pour le match à venir », notant que « nous avons pris la bonne décision d’élargir la liste des joueurs convoqués avec ceux expérimentés et des jeunes talents qui vivent une bonne expérience favorable à leur évolution dans le futur ».

Le joueur du match, Anis Hadj Moussa a indiqué que la victoire de l’Algérie est le fruit des efforts consentis par tous les joueurs, ajoutant que son équipe a fait un bon match et les trois points de la victoire vont booster le moral du groupe avant d’affronter la RD Congo.

Il a souligné que les joueurs de l’Algérie sont prêts à jouer contre la RD Congo qui est « une bonne équipe », estimant que l’Algérie dispose de joueurs talentueux susceptibles de faire la différence et remporter ce match.

S.L.