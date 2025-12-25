Maroc-Mali : les supporters algériens vont soutenir les Lions (VIDEO)

Les supporters algériens qui ont assisté, mercredi, au match face au Soudan au stade Moulay El Hassan de Rabat, ont remercié les Marocains présents dans les tribunes pour leur soutien.

Interrogés par Le Site info, des dizaines de supporters algériens ont en effet salué la présence massive des Marocains venus encourager l’équipe d’Algérie, qui s’est imposée face au Soudan.

La caméra de Le Site info a également constaté la présence de familles dont l’un des parents est marocain et l’autre algérien, ainsi que d’amis d’origines marocaine, algérienne et tunisienne venus de France et d’autres pays européens.

Plusieurs supporters des Verts se sont d’ailleurs engagés à « rendre la pareille » aux Marocains en les soutenant, vendredi, lors de leur match face au Mali au stade Moulay Abdellah de Rabat.

La rencontre a également été marquée par la présence de la mère du joueur algérien Riyad Mahrez, de nationalité marocaine, ainsi que de la légende Zinédine Zidane, venu suivre la prestation de son fils Luca, gardien de but de la sélection algérienne.

