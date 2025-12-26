Le message émouvant de Hakim Ziyech à sa maman (PHOTO)

L’international marocain Hakim Ziyech, a adressé un message émouvant à sa mère via son compte Instagram, suivi par plus de 10,5 millions d’abonnés.

Ziyech a partagé une photo avec sa mère, accompagnée de ces mots : « Puisse chaque larme qui a coulé de tes yeux fatigués pour moi se transformer en un fleuve pour toi au paradis»

Hakim Ziyech a été endeuillé mardi dernier par le décès de son frère, comme l’a annoncé son club dans un communiqué officiel. Le Wydad Casablanca a exprimé sur les réseaux sociaux « ses plus sincères condoléances et ses profondes marques de compassion à Hakim Ziyech et à sa famille, suite au décès de son frère, que Dieu l’accueille en sa sainte miséricorde ».

Nous implorons Dieu Tout-Puissant d’entourer le défunt de sa miséricorde infinie, de l’accueillir dans son vaste paradis et d’accorder à sa famille et à ses proches patience et réconfort», conclut le communiqué.