CAN 2025: l’adversaire des Lions en huitièmes est connu !

C’est officiel. Le Maroc affrontera la Tanzanie, dimanche prochain au stade Moulay Abdellah, en huitièmes de finale de la CAN 2025.

La Tunisie s’est en effet qualifiée pour les huitièmes de finale en faisant un match nul avec la Tanzanie, un but partout (1-1), en match de la troisième et dernière journée du groupe C, mardi au Stade Olympique à Rabat.

Les Aigles de Carthage ont ouvert le score par le biais d’Ismael Gharbi à la 43e minute, sur pénalty. Les Taifa Stars égalisent grâce à Feisal Salum Abdallah (48e).

Grâce à ce match nul, la Tunisie s’offre la deuxième place du groupe avec quatre points, derrière le Nigéria déjà qualifié.

La Tunisie affrontera le Mali à Casablanca tandis que la Tanzanie croisera le fer avec le Maroc.

N.M.