Mercato: le Wydad prépare un double coup

Hicham Aït Menna est sur le point de finaliser deux recrutements en vue du prochain mercato hivernal.

Selon des sources médiatiques, le président du Wydad de Casablanca travaille actuellement sur deux transferts. Le premier concerne un latéral gauche, tandis que le second porte sur un avant-centre.

Ait Menna serait en train de régler les derniers détails contractuels afin de conclure ces deux recrutements, avec l’espoir de voir les nouveaux joueurs rejoindre l’équipe avant le prochain stage de préparation en vue de la reprise de la saison.

Le Wydad cherche ainsi à renforcer davantage son effectif pour renouer avec les titres et répondre aux attentes des supporters.

M.A.