CAN 2025 : quel adversaire pour le Maroc en huitièmes ?

Les Lions de l’Atlas croisent la Zambie, ce lundi soir, avec l’objectif de consolider leur première place dans le groupe A. Une position qui leur permettrait de rester au stade Moulay Abdellah, à Rabat, et d’affronter l’un des meilleurs troisièmes issus des groupes C, D ou E.

Au regard des résultats enregistrés jusqu’ici, le Bénin est l’un des candidats les plus sérieux pour défier le Maroc en huitièmes, puisqu’il figure parmi les meilleures équipes classées troisièmes.

Le parcours des hommes de Walid Regragui ne s’annonce toutefois pas simple. En cas de qualification, ils pourraient retrouver en quarts de finale le vainqueur d’une affiche annoncée entre l’Afrique du Sud et le Cameroun, ou entre l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire.

Rappelons par ailleurs qu’après le match nul concédé face au Mali (1-1) vendredi dernier, la sélection marocaine de football défiera ce lundi à Rabat son homologue zambienne lors de la 3è et ultime journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec pour objectif de remporter ce duel et terminer en tête de son groupe.

Les Lions de l’Atlas seront contraints à l’exploit au Stade Moulay Abdellah (20h00) et à afficher un visage conquérant digne de leur stature de favoris.

Le match nul du Maroc a mis fin à la série spectaculaire de 19 victoires de suite, face à un adversaire qui a cru en ses chances et qui a réussi à tirer son épingle du jeu face à une sélection marocaine, favorite légitime au sacre final.

Le sélectionneur national pourra compter sur le retour d’Achraf Hakimi qui semble être remis finalement de sa blessure.

« Nous avons des chances de récupérer Achraf Hakimi lors des matchs à élimination directe, mais on verra si il pourra jouer face à la Zambie lundi », a fait savoir Regragui en conférence de presse après le match face au Mali.

« Nous allons continuer notre bonhomme de chemin. Notre objectif est de terminer premiers de notre groupe », a-t-il soutenu. De son côté, l’équipe zambienne nourrit toujours l’espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale après deux matches nuls contre, respectivement, le Mali (1-1) et les Comores (0-0). Les Chipolopolos, qui joueront leur va-tout, n’auront d’autre alternative que la victoire pour garantir leur place en huitième de finale.

Le Maroc domine le groupe A avec 4 unités, suivi de près par le Mali et la Zambie (2 points chacun), tandis que les Comores ferment la marche avec un seul point. Le Mali et les Comores s’affronteront lundi (20h00) au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

N.M.