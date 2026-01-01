CAN 2025: voici le programme des huitièmes

A la Une

Voici le programme des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se déroule au Maroc jusqu’au 18 janvier:

Samedi 3 janvier

– 17h00: Sénégal – Soudan (Grand Stade de Tanger)

– 20h00: Mali – Tunisie (Complexe Mohammed V de Casablanca)

Dimanche 4 janvier

– 17h00: Maroc – Tanzanie (Stade Prince Moulay Abdellah – Rabat)

– 20h00: Afrique du Sud – Cameroun (Stade Al Madina – Rabat)

Lundi 5 janvier

– 17H00 Egypte – Bénin (Grand Stade d’Agadir)

– 20H00 Nigeria – Mozambique (Complexe Sportif de Fès)

Mardi 6 janvier

– 17H00 Algérie – RD Congo (Stade Moulay El Hassan – Rabat)

– 20H00 Côte d’Ivoire – Burkina Faso (Grand Stade de Marrakech).

S.L.