Ce qu’a dit le sélectionneur de la Zambie avant d’affronter le Maroc

Le sélectionneur de la Zambie, Moses Sichone a affirmé, dimanche à Rabat, que lors du match contre le Maroc, pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe A, la seule option pour son équipe est de signer une victoire pour poursuivre son parcours en Coupe d’Afrique des nations (CAN).

« Nous sommes prêts à jouer contre le Maroc et nous savons que le match sera difficile face à une équipe solide qui évolue à domicile », a-t-il souligné en conférence de presse d’avant-match.

Il a ajouté que « nous devons bien gérer cette rencontre et les joueurs doivent montrer leurs talents et soient motivés pour faire la différence ».

« Nous devons avoir une mentalité de gagnant pour pouvoir avancer et nous devons aussi nous battre pour faire un bon résultat », a-t-il analysé.

Pour sa part, le joueur zambien, Fashion Sakala a noté que « nous avons la détermination nécessaire pour faire un bon match. Nous devons être concentrés et prêts pour réussir face au Maroc ».

Il a précisé que « nous avons de très bons joueurs dans notre effectif qui peuvent faire la différence face au Maroc ».