CAN 2025: découvrez les affiches des huitièmes
Voici le programme des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se déroule au Maroc jusqu’au 18 janvier:
Samedi 3 janvier
– 17h00: Sénégal – Soudan (Grand Stade de Tanger)
– 20h00: Mali – Tunisie (Complexe Mohammed V de Casablanca)
Dimanche 4 janvier
– 17h00: Maroc – Tanzanie (Stade Prince Moulay Abdellah – Rabat)
– 20h00: Afrique du Sud – Cameroun (Stade Al Madina – Rabat)
Lundi 5 janvier
– 17H00 Egypte – Bénin (Grand Stade d’Agadir)
– 20H00 Nigeria – Mozambique (Complexe Sportif de Fès)
Mardi 6 janvier
– 17H00 Algérie – RD Congo (Stade Moulay El Hassan – Rabat)
– 20H00 Côte d’Ivoire – Burkina Faso (Grand Stade de Marrakech).
