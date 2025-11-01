Plus de 100.000 billets vendus en France pour la CAN 2025 (PHOTO)

Les Français arrivent en tête des acheteurs étrangers de billets pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier prochains.

Selon des données officielles publiées par la Confédération africaine de football (CAF), la France domine largement le classement des pays non africains ayant le plus acquis de billets pour le tournoi, devançant de loin les autres nations européennes et américaines.

Les statistiques des deux premières phases de vente font état de 109.237 billets vendus à des acheteurs basés en France, un chiffre qui reflète à la fois le poids de la communauté marocaine installée dans l’Hexagone et l’intérêt croissant du public français pour la CAN, qui revient au Maroc pour la première fois depuis 1988.

La Belgique occupe la deuxième place avec 7 046 billets achetés, suivie des Pays-Bas avec 5 958.

A.M.