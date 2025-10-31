Sport

Matchs amicaux : Regragui dévoilera sa liste vendredi prochain

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)31 octobre 2025 - 17:50
Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national Walid Regragui dévoilera, vendredi prochain, la liste des joueurs retenus en prévision des matches amicaux prévus contre le Mozambique et l’Ouganda, a annoncé la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

A cet effet, Regragui tiendra une conférence de presse au complexe Mohammed VI de football à 11h00, près de Salé, précise la FRMF, vendredi sur son site web.

Les Lions de l’Atlas disputeront ces deux matches amicaux face au Mozambique et à l’Ouganda, respectivement les 14 et 18 novembre prochain au Grand Stade de Tanger (20h00), dans le cadre de leurs préparatifs pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

Le Maroc évoluera dans le groupe A de la CAN, qui aura lieu du 21 décembre au 18 janvier prochains, aux côtés des Comores, du Mali et de la Zambie.


