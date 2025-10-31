Matchs amicaux : Regragui dévoilera sa liste vendredi prochain

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national Walid Regragui dévoilera, vendredi prochain, la liste des joueurs retenus en prévision des matches amicaux prévus contre le Mozambique et l’Ouganda, a annoncé la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

A cet effet, Regragui tiendra une conférence de presse au complexe Mohammed VI de football à 11h00, près de Salé, précise la FRMF, vendredi sur son site web.

Les Lions de l’Atlas disputeront ces deux matches amicaux face au Mozambique et à l’Ouganda, respectivement les 14 et 18 novembre prochain au Grand Stade de Tanger (20h00), dans le cadre de leurs préparatifs pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

Le Maroc évoluera dans le groupe A de la CAN, qui aura lieu du 21 décembre au 18 janvier prochains, aux côtés des Comores, du Mali et de la Zambie.