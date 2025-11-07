Europa League: le Marocain Souffian El Karouani décisif face au FC Porto

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Utrecht a accroché le FC Porto (1-1), jeudi soir, lors de la 4ᵉ journée de la phase de groupes de l’Europa League, porté par l’international marocain Souffian El Karouani, passeur décisif et homme du match.

Le Lion de l’Atlas a offert à Miguel Rodriguez l’ouverture du score dès la 48e minute, d’un centre précis repris victorieusement dans la surface. Porto a répliqué à la 66e minute grâce à Borja Sainz, auteur d’un tir puissant sur un ballon mal repoussé.

Le match a basculé dans la nervosité après l’expulsion du gardien Vasilis Barkas (66e) pour une faute jugée violente après intervention de la VAR, contraignant Utrecht à jouer en infériorité numérique pendant plus de vingt minutes.

Malgré la pression portugaise et plusieurs arrêts décisifs du remplaçant Michael Brouwer, les Néerlandais ont tenu bon jusqu’au bout.

S.L