La RAM dévoile un avion aux couleurs de la CAN 2025

À l’approche de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Maroc, la Royal Air Maroc (RAM) a décoré l’un de ses avions aux couleurs de la compétition. Selon les informations obtenues par Le Site info, l’appareil arborant la livrée spéciale de la CAN survolera le ciel de Casablanca ce samedi.

Le site a également reçu plusieurs photos de l’avion, qui traversera le ciel de la capitale économique pour célébrer cet événement majeur.

À noter que la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, organisée par le Maroc, se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.